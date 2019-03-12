Сербия никогда не вступит в НАТО, заявили в Белграде

Министр по инновациям в Сербии Ненад Попович заявил, что страна никогда не вступит в НАТО, потому что придерживается политики нейтралитета. Накануне в формате видеомоста Москва–Белград состоялось совещание рабочей группы по предотвращению возможного вмешательства в политику РФ.

Мероприятие посвящено 20 годовщине бомбежки НАТО Югославии.

По словам министра некоторые страны Балкан многие годы пытаются войти в НАТО. Сербия останется нейтральна в военной области и никогда не вступит в организацию. Позицию поддерживают 99% граждан страны, уверен Попович.

Говоря о событиях 20-летней давности, министр заявил, что НАТО тогда хотели отнять у Сербии Косово. Регион по документам и конституции остается сербской территорией, несмотря на то, что его независимость признали страны Запада.