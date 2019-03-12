Эстония назвала РФ угрозой безопасности Балтии

Департамент внешней разведки Эстонии опубликовал ежегодник, в котором продолжает считать Россию единственной угрозой для стран Балтии.

«Единственная серьезная угроза безопасности нашего региона, включая существование и суверенитет Эстонии и других стран, граничащих с Балтийским морем, исходит из России»,- указано в сообщении.

Согласно данным эстонских разведчиков, в прошлом году Москва укрепляла военные позиции у западных границ через формирование новых подразделений в приграничной зоне с Украиной, Грузией и Эстонией.

Российское правительство неоднократно заявляло, что никогда не станет нападать на страны НАТО. Глава министерства иностранных дел Сергей Лавров указывал, что Североатлантический альянс прекрасно знает об этом, но пользуется поводом для укрепления позиций у границ России.

На саммите НАТО 2016 года в Варшаве организация решила разместить батальоны в Латвии, Литве, Польше и Эстонии по их просьбе. Более тысячи военных Великобритании и Франции дислоцировали в военный городок Тапа в апреле 2017 года. Международный батальон возглавляет британское командование.