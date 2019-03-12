Российские военные поделились боевым опытом с офицерами из Узбекистана

Командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин во вторник, 12 марта, сообщил, что офицеры из Узбекистана поучаствовали в 36 практических занятиях и двух батальонно-тактических учениях на базе танковой дивизии ЦВО в Челябинской области​​​. По его словам, российские военные поделились боевым опытом с узбекскими коллегами.

«Наибольший интерес гостей вызвали новые способы действий наших войск с учетом боевого опыта современных вооруженных конфликтов», — отметил генерал-полковник.

Офицеры из Узбекистана попросили передать методические рекомендации по организации и проведению дней специалистов видов и родов войск, которые разработали в Центральном военном округе РФ, продолжил Лапин. Ташкент внедрит российские методические рекомендации в процесс подготовки подразделений вооруженных сил Узбекистана.

Офицеры тактического звена узбекских ВС прибыли в Челябинскую область, чтобы пройти войсковую стажировку на базе танковой дивизии ЦВО. Гости поучаствовали в тренировках по управлению подразделениями, в том числе в ходе двусторонних тактических учений танковых подразделений во взаимодействии с армейской авиацией.