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16:12   12 Марта 2019
Россия

Российские военные поделились боевым опытом с офицерами из Узбекистана

Российские военные поделились боевым опытом с офицерами из Узбекистана

Командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин во вторник, 12 марта, сообщил, что офицеры из Узбекистана поучаствовали в 36 практических занятиях и двух батальонно-тактических учениях на базе танковой дивизии ЦВО в Челябинской области​​​. По его словам, российские военные поделились боевым опытом с узбекскими коллегами. 

«Наибольший интерес гостей вызвали новые способы действий наших войск с учетом боевого опыта современных вооруженных конфликтов», — отметил генерал-полковник.

Российские военные поделились боевым опытом с офицерами из Узбекистана

Офицеры из Узбекистана попросили передать методические рекомендации по организации и проведению дней специалистов видов и родов войск, которые разработали в Центральном военном округе РФ, продолжил Лапин. Ташкент внедрит российские методические рекомендации в процесс подготовки подразделений вооруженных сил Узбекистана.

Офицеры тактического звена узбекских ВС прибыли в Челябинскую область, чтобы пройти войсковую стажировку на базе танковой дивизии ЦВО. Гости поучаствовали в тренировках по управлению подразделениями, в том числе в ходе двусторонних тактических учений танковых подразделений во взаимодействии с армейской авиацией.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #военные #общество #узбекистан

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