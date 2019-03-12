Матвиенко назвала регресс отношений РФ и США угрозой мировой безопасности

Спикер Совета Федераций Валентина Матвиенко на встрече с американским послом в России Джоном Хантсманом заявила, что ухудшение российско-американских отношений противоречат национальным интересам сторон и становится дополнительной угрозой международной безопасности.

Об этом сообщила пресс-служба Совфеда после встречи Матвиенко и Хантсмана. Дипломаты обсудили темы отношений России и США.

Одной из самых обсуждаемых проблем между государствами на международной площадке стал Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. 20 октября прошлого года лидер Штатов Дональд Трамп заявил о выходе США из договора из-за «нарушений» российской стороны. 2 февраля он указал на желание создать новый и улучшенный документ, в котором будут участвовать не только Россия и Штаты.

Спустя несколько часов российский глава Владимир Путин заявил о зеркальном ответе Вашингтону на приостановку действия ДРСМД и распорядился о прекращении попыток инициирования переговоров по соглашению, чтобы дождаться «пока наши партнеры созреют для того, чтобы вести с нами равноправный, содержательный диалог».