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16:03   12 Марта 2019
Россия

Медведев поручил создать Центральный архив войск Росгвардии

Медведев поручил создать Центральный архив войск Росгвардии

Российский премьер Дмитрий Медведев поручил создать Центральный архив войск Росгвардии. Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Расходы на организацию архива покроют бюджетные средства, которые выделены на деятельность ведомства.

Основными целями деятельности архива будут комплектование, хранение, учет и использование архивных документов, которые образуются в процессе работы сотрудников Росгвардии.

Росгвардии же поручили осуществлять функции и полномочия учредителя архива. Теперь ведомству предстоит в течение трех месяцев зарегистрировать учреждение и утвердить его устав.

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Автор: Виктория Разумовская
#медведев #росгвардия #архив

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