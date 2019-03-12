Российский премьер Дмитрий Медведев поручил создать Центральный архив войск Росгвардии. Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Расходы на организацию архива покроют бюджетные средства, которые выделены на деятельность ведомства.

Основными целями деятельности архива будут комплектование, хранение, учет и использование архивных документов, которые образуются в процессе работы сотрудников Росгвардии.

Росгвардии же поручили осуществлять функции и полномочия учредителя архива. Теперь ведомству предстоит в течение трех месяцев зарегистрировать учреждение и утвердить его устав.