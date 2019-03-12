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16:09   12 Марта 2019
Россия

Россия готова возобновить парламентский диалог с США, заявила Матвиенко

Россия готова возобновить парламентский диалог с США, заявила Матвиенко

Россия готова возобновить парламентские контакты с Соединенными Штатами на различных уровнях, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. В ходе встречи с послом США в России Джоном Хантсманом она отметила, что возможны встречи парламентариев на международных площадках. Беседа состоялась по инициативе Штатов.

В ходе переговоров обсуждалась идея возможных встреч делегаций двух стран в рамках международных парламентских форумов, отметили в пресс-службе Совфеда по прошествии встречи.

Ранее сообщалось, что Матвиенко обсудила с американским дипломатом возможность нормализации отношений между странами.

Россия готова возобновить парламентский диалог с США, заявила Матвиенко

Во время оглашения послания к Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к переговорам с США по тематике ядерного разоружения, если Вашингтон осознает необходимость равноправного диалога.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #сша #матвиенко #политика #джон хантсман

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