Россия готова возобновить парламентский диалог с США, заявила Матвиенко

Россия готова возобновить парламентские контакты с Соединенными Штатами на различных уровнях, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. В ходе встречи с послом США в России Джоном Хантсманом она отметила, что возможны встречи парламентариев на международных площадках. Беседа состоялась по инициативе Штатов.

В ходе переговоров обсуждалась идея возможных встреч делегаций двух стран в рамках международных парламентских форумов, отметили в пресс-службе Совфеда по прошествии встречи.

Ранее сообщалось, что Матвиенко обсудила с американским дипломатом возможность нормализации отношений между странами.

Во время оглашения послания к Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к переговорам с США по тематике ядерного разоружения, если Вашингтон осознает необходимость равноправного диалога.