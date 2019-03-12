Украинцы относятся к России лучше, чем россияне к Украине. Хорошо или очень хорошо воспринимают Россию 57% украинцев, но лишь 34% россиян позитивно воспринимают соседнее государство. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии совместно с «Левада-Центром». Информация об этом опубликована на сайте КМИС.

Результаты исследования показали, что более половины украинцев относятся к России хорошо, но 27% респондентов, напротив, заявили о плохом или очень плохом отношении к стране. Еще 17% опрошенных не определились с ответом. Отмечается, что положительное отношение к России обусловлено преимущественно позитивным восприятием украинцами россиян.

Опрос российских граждан показал несколько иные результаты. Согласно данным социологов, за весь период наблюдения с 2008 по 2019 год украинцы относились к России гораздо лучше, чем россияне к Украине. В феврале 34% россиян высказались о хорошем или очень хорошем отношении к соседнему государству. 55% российских граждан относятся к Украине плохо или очень плохо.

В феврале прошлого года 44% украинцев желали закрытых границ с Россией, но спустя год этот показатель снизился до 39%. Количество тех, кто желает независимых отношений между двумя государствами без границ и таможен увеличилось с 44% до 48%. В России желание закрыть границы с Украиной тоже уменьшилось: 39% выступали за такую инициативу в прошлом году, а в этом таких желающих осталось 25%.