Индия и Пакистан пока предпочитают безъядерные столкновения

Утром 27 февраля Индия и Пакистан устроили воздушный бой в Кашмире. Пали два самолета. Исламабад распорядился закрыть воздушное пространство над страной.

Причиной всколыхнувшего мировую общественность безъядерного столкновения двух ядерных держав стал теракт, устроенный боевиками 14 февраля в спорном регионе Кашмир. Однако в отношениях двух стран все не так просто. Индо-пакистанский конфликт берет свое начало в первой половине прошлого века и тянется до наших дней, лишь редко угасая. О причинах, ходе событий и возможных последствиях противостояния в материале ИА «Политика сегодня».

История конфликта

Постбританская история Индии и Пакистана насчитывает три крупные войны, одну необъявленную и многочисленные вооруженные стычки и противостояния. Камнем преткновения в непростых отношениях двух ядерных держав уже на протяжении более полувека является горная территория Кашмир. Обе страны считают, что регион должен полностью принадлежать им.

Исламабад апеллирует к религии, которую исповедует большая часть Кашмира, Нью-Дели стоит на историческом праве собственности - последний правитель региона Хари Сингх при распаде Британской империи присоединил Кашемир к Индии.

Хронологически становление независимых стран не вышло столь бескровным, каким желал Махатма Ганди.

Уже через два месяца после обретения независимости мусульманская республика Пакистан и индуистская светская Индия вступили в кровопролитную битву. Около полумиллиона человек погибли, примерно столько же остались без крова в результате столкновений двух стран в 1947–48 годах. Война закончилась 1 января 1949 года установлением линии прекращения огня.

Вторая индо-пакистанская война произошла в августе-сентябре 1965 года. Причиной послужила попытка Пакистана поднять вооруженное восстание в Кашмире. Однако боевые действия не выявили победителя; война завершилась вничью после вмешательства ООН.

Шесть лет спустя стороны вновь взялись за оружие после того, как Индия вмешалась в гражданскую войну, шедшую в Восточном Пакистане, требующем независимости от Исламабада. В результате боевых действий Пакистан потерпел тяжелое поражение, а Восточный Пакистан обрел независимость, став страной Бангладеш.

Растущее возмущение мусульман в связи с индийским правлением, а также прибытие в Кашмир джихадистов после ухода Советского Союза из Афганистана привело к возникновению вооруженного сопротивления в 1989 году. Пакистан оказал «моральную и дипломатическую» поддержку движению, но Индия обвинила своего соседа в подготовке и вооружении боевиков. В течении следующего десятилетия антииндийские настроения в Кашмире изменились с националистических на исламистские.

Очередной конфликт разразился после того, как Индия нанесла авиаудары по пакистанским силам, проникшим в Кашмир в 1999 году. В ходе боевых действий, приведших к прямому силовому противостоянию между двумя государствами, десятки тысяч людей покинули свои дома по обе стороны линии прекращения огня.

Тридцать восемь человек были убиты в результате нападения на кашмирское собрание в Сринагаре в контролируемом Индией Кашмире в октябре 2001 года, а месяц спустя 14 человек погибли в результате нападения на индийский парламент в Нью-Дели. Индия снова обвинила поддерживаемых Пакистаном кашмирских боевиков, за этим последовало резкое наращивание численности войск вдоль индо-пакистанской границы.

В январе 2002 года президент Мушарраф пообещал, что Пакистан не позволит террористам действовать на своей земле, и вновь призвал Нью-Дели разрешить спор по Кашмиру путем диалога. Индия заявила, что будет ждать действий, подтверждающих его слова.

Стороны договорились о прекращении огня в 2003 году после многих лет кровопролития вдоль фактической границы. Позднее Пакистан пообещал прекратить финансирование повстанцев на территории Кашмира.

Наши дни

В 2014 году к власти в Индии пришло новое правительство, пообещав жесткую линию в отношении Пакистана, однако отметив и интерес к проведению мирных переговоров. Но после недолгого штиля в отношениях Нью-Дели и Исламабада все вернулось на круги своя. Кровавые протесты в Кашмире в 2016 году вновь ослабили надежды на прочный мир в регионе.

Гибель более 40 индийских солдат 14 февраля 2019 года в результате самоподрыва террориста-смертника в индийском Кашмире положила конец надеждам на оттепель в отношениях двух стран в ближайшем будущем. Индия обвинила пакистанские власти в финансировании боевиков, совершивших нападение, которое стало самой смертоносной атакой на индийских солдат в спорном регионе со времен мятежа тридцатилетней давности.

После взрыва Индия заявила, что предпримет «все возможные дипломатические шаги», чтобы изолировать Пакистан от международного сообщества. 26 февраля индийское руководство решило нанести воздушные удары по пакистанской территории для ликвидации баз боевиков. Пакистан отрицал, что рейды причинили значительный ущерб, но пообещал отреагировать. День спустя Исламабад заявил, что сбил два самолета ВВС Индии в своем воздушном пространстве после того, как пакистанские самолеты нанесли удар по целям на территории Индии.

Утром в субботу, 2 марта, возобновились бои на границе Индии и Пакистана на спорной территории в Кашмире. С обеих сторон есть жертвы из числа мирных жителей.

Возможные последствия

Конфликт Индии и Пакистана усугубляется тем, что обе страны входят в число девяти государств, имеющих ядерное оружие. Ядерная программа Индии начала развиваться еще в 50-х годах прошлого столетия. По оценкам экспертов, в настоящее время Индия имеет 90—110 ядерных зарядов в боеготовом состоянии, а также определенное количество готовых комплектующих компонентов, достаточных для изготовления еще 50—90 ядерных боезарядов.

Вслед за соседом развивать свою ядерную программу начал и Исламабад, запустив ее в 70-х годах прошлого века. Согласно оценкам экспертов, к настоящему времени Пакистану удалось нарастить вооружение до 140 единиц ядерного оружия.

Рост напряженности на Индостане может стать причиной катастрофы, полагают многие эксперты. И триггером, который запустит цепь шагов, которые впоследствии могут повлечь ядерные удары, безусловно является спор по Кашмиру или террористические атаки.

Специалисты Национального центра атмосферных исследований США и Ратгерского университета рассказали, чем грозит применение атомного оружия в конфликте между странами. По их словам, даже если будет запущена только часть имеющихся у стран ядерных ракет, это серьезно повлияет на глобальный климат, вызовет потери урожая и повсеместный голод.

Ученые отмечают, что взрыв ядерного заряда приводит не только к мощной ударной волне и радиоактивному загрязнению, но и к сильной жаре, вызывающей пожары в радиусе многих километров, а также может стать причиной начала ядерной зимы.

Кроме того, сейчас в регионе прямо процветают различные радикальные группировки. Если мировое сообщество не обратит должного внимания на конфликт между странами, то это может усложнить борьбу с террористическими организациями. Но пока последствия конфликта вовсю ощущает на себе местное население. До 1971 года – это регулярные сильные обстрелы. После – безработица, неустойчивая политическая и экономическая ситуации и теракты.