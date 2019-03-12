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15:34   12 Марта 2019
Весь мир

Дипломаты США должны за 72 часа покинуть Венесуэлу

Дипломаты США должны за 72 часа покинуть Венесуэлу

Правительство Венесуэлы дало американским дипломатам трое суток, чтобы они покинули территорию республики. Об этом сообщил в Twitter глава министерства иностранных дел страны Хорхе Арреаса 12 марта.

К посту он приложил официальное заявление о решении властей прекратить переговоры с Вашингтоном о создании представительства.

Большую часть персонала отозвали 24 января. Ранее государственный секретарь США Майк Помпео сообщал о намерении Белого дома отозвать всех дипломатов из Каракаса, так как их присутствие стало сдерживающим фактором американской политики.

Дипломаты США должны за 72 часа покинуть Венесуэлу

23 января спикер парламента Хуан Гуаидо объявил, что он является президентом страны на время работы временного правительства. США признали его новой главой и потребовали от законного лидера Николаса Мадуро исключить силовые действия против оппозиции. Следом за Америкой экс-спикера парламента признали временным президентом Венесуэлы ряд стран.

Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров посчитал, что события в государстве — очередное грубое вмешательство во внутренние дела страны, а участники мирового сообщества, которые признают Гуаидо, причастны к ситуации.

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Автор: Анна Манц
#сша #мид #дипломаты #венесуэла

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