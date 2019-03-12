Дипломаты США должны за 72 часа покинуть Венесуэлу

Правительство Венесуэлы дало американским дипломатам трое суток, чтобы они покинули территорию республики. Об этом сообщил в Twitter глава министерства иностранных дел страны Хорхе Арреаса 12 марта.

К посту он приложил официальное заявление о решении властей прекратить переговоры с Вашингтоном о создании представительства.

Comunicado Oficial sobre la decisión del Gobierno Bolivariano de Venezuela de dar por terminadas las conversaciones con EEUU para el establecimiento de oficinas de intereses. El personal diplomático estadounidense debe abandonar territorio venezolano en las próximas 72 horas: pic.twitter.com/B6cnpHhSyE — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 12 марта 2019 г.

Большую часть персонала отозвали 24 января. Ранее государственный секретарь США Майк Помпео сообщал о намерении Белого дома отозвать всех дипломатов из Каракаса, так как их присутствие стало сдерживающим фактором американской политики.

23 января спикер парламента Хуан Гуаидо объявил, что он является президентом страны на время работы временного правительства. США признали его новой главой и потребовали от законного лидера Николаса Мадуро исключить силовые действия против оппозиции. Следом за Америкой экс-спикера парламента признали временным президентом Венесуэлы ряд стран.

Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров посчитал, что события в государстве — очередное грубое вмешательство во внутренние дела страны, а участники мирового сообщества, которые признают Гуаидо, причастны к ситуации.