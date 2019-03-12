Европарламент лишил Ле Пена депутатской неприкосновенности

Европейский парламент во вторник, 12 марта, на сессии в Страсбурге лишил депутатской неприкосновенности основателя французской правой оппозиционной партии «Национальный фронт» Жана-Мари Ле Пена, которого Париж преследует по делу о фиктивном найме сотрудников в ЕП.

Осенью 2018 года французские следователи, которые ведут дело о предполагаемом фиктивном найме в ЕП в качестве парламентских помощников активистов партии, попросили снять иммунитет с 90-летнего Жана-Мари Ле Пена​​​. Тогда политик отказался участвовать в допросе, сославшись на депутатскую неприкосновенность.

«Кто против, кто за, документ принят», — объявила председатель пленарной сессии.

По ее словам, Ле Пен сосался на неприкосновенность и не явился к следователям в июне и июле 2018 года. Европейский парламент считает, что судебное разбирательство не воспрепятствует политической деятельности Жан-Мари Ле Пена, поэтому ЕП снимает иммунитет.