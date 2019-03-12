Европарламент лишил Ле Пена депутатской неприкосновенности
Европейский парламент во вторник, 12 марта, на сессии в Страсбурге лишил депутатской неприкосновенности основателя французской правой оппозиционной партии «Национальный фронт» Жана-Мари Ле Пена, которого Париж преследует по делу о фиктивном найме сотрудников в ЕП.
Осенью 2018 года французские следователи, которые ведут дело о предполагаемом фиктивном найме в ЕП в качестве парламентских помощников активистов партии, попросили снять иммунитет с 90-летнего Жана-Мари Ле Пена. Тогда политик отказался участвовать в допросе, сославшись на депутатскую неприкосновенность.
«Кто против, кто за, документ принят», — объявила председатель пленарной сессии.
По ее словам, Ле Пен сосался на неприкосновенность и не явился к следователям в июне и июле 2018 года. Европейский парламент считает, что судебное разбирательство не воспрепятствует политической деятельности Жан-Мари Ле Пена, поэтому ЕП снимает иммунитет.
Le Parlement européen vient de lever l'immunité parlementaire de Jean-Marie Le Pen, dans l'affaire des assistants parlementaires. C'est au moins la quatrième fois (1998, 2016, 2017) que son immunité est levée pic.twitter.com/1mZWKxN792— Cédric Simon (@Cedsimon) 12 марта 2019 г.