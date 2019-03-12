Маск заявил о ведущей роли Украины в развитии советской космонавтики

Владелец компании SpaceX Илон Маск заявил, что Киев в советское время сыграл основную роль в развитии отечественной космонавтики. Так американский изобретатель отреагировал на слова о том, что Россия после развала СССР использует советские технологии.

Маск согласился, что в нынешнее время нет равных российскому ракетному двигателю, но в становлении космической отрасли в Советском Союзе, по его мнению, главную роль сыграла Украина. Твит об этом изобретатель разместил незадолго до отстыковки корабля Crew Dragon от МКС.

Один из пользователей твиттера ранее написал, что за последние почти 30 лет Россия не совершила прорыва в космической сфере и все еще использует советские технологии. Илон Маск в ответ на это написал, что Киев действительно сыграл основную роль.