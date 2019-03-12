Власти Южной Кореи надеются, что Путин посетит Сеул в 2019 году

Правительство Южной Кореи рассчитывает, что президент России Владимир Путин приедет с визитом в 2019 году. На данный момент сроки приезда согласовываются по дипломатическим каналам, сообщил посол республики в Москве У Юн Гын.

Дипломат отметил, что южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин во время своей поездки в Россию в июне 2018 года пригласил российского коллегу посетить Сеул.

«Мы надеемся, что визит президента Путина состоится в этом году», — сказал У Юн Гын.

Посол отметил, что конкретный график будет обсуждаться по дипломатическим каналам. Следует учесть графики обоих президентов.

В конце прошлого года появилась информация, что Сеул и Москва обсуждают сроки визита Путина в Южную Корею. У Юн Гын тогда отметил, что договоренность о визите главы РФ была достигнута в июне.