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15:33   12 Марта 2019
Весь мир

Гуаидо призывает граждан Венесуэлы провести протесты по всей стране

Гуаидо призывает граждан Венесуэлы провести протесты по всей стране

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо призвал своих сторонников к проведению национального дня протеста по всей стране.

«Сегодня, 12 марта, в три часа дня (22:00 по московскому времени) я созываю всех венесуэльцев выйти на ближайшие к ним улицы и проспекты», — заявил глава местной оппозиции в Twitter.

Свой призыв политик озвучил на фоне продолжающегося энергетического коллапса в Венесуэле, который является небывалым в истории отключением электричества. ЧП произошло на прошлой неделе и затронуло 80% территории страны.

Ответственность за случившееся местные власти возложили на США. Накануне президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что глава США Дональд Трамп в первую очередь виноват в атаке на электросети страны. По мнению венесуэльского лидера, необходимыми для осуществления диверсии развитыми технологиями располагает только американское правительство. Он также заверил, что факт атаки удалось выявить.

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Автор: Алла Ларионова
#венесуэла #протесты #гуаидо

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