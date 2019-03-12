Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо призвал своих сторонников к проведению национального дня протеста по всей стране.

«Сегодня, 12 марта, в три часа дня (22:00 по московскому времени) я созываю всех венесуэльцев выйти на ближайшие к ним улицы и проспекты», — заявил глава местной оппозиции в Twitter.

Свой призыв политик озвучил на фоне продолжающегося энергетического коллапса в Венесуэле, который является небывалым в истории отключением электричества. ЧП произошло на прошлой неделе и затронуло 80% территории страны.

Ответственность за случившееся местные власти возложили на США. Накануне президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что глава США Дональд Трамп в первую очередь виноват в атаке на электросети страны. По мнению венесуэльского лидера, необходимыми для осуществления диверсии развитыми технологиями располагает только американское правительство. Он также заверил, что факт атаки удалось выявить.