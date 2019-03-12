Пьяный москвич ударил ножом подростка из-за шума под окнами

Пьяный мужчина в Москве ранил ножом 17-летнего юношу за то, что он проигнорировал просьбу не шуметь на улице. По факту случившегося следователи организовали проверку. Об этом журналистам рассказала старший помощник руководителя столичного ГСУ Следственного комитета России Юлия Иванова.

По ее словам, инцидент произошел в понедельник, 11 марта. Мужчина неоднократно делал подросткам, проводившим время во дворе дома, замечания насчет шума, однако юноши продолжили шуметь. Тогда недовольный москвич 1969 года рождения, «находясь в состоянии алкогольного опьянения, спустился на улицу и причинил одному из них поверхностное, не проникающее ножевое ранение».

«Проводится доследственная проверка», — добавила Иванова.

Сейчас следователи устанавливают все детали и причины произошедшего. Пострадавший госпитализирован. Нападавший задержан.