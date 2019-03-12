Глава швейцарского МИД приедет в Москву в июне

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис с 18 по 20 июня приедет в Москву, где встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом СМИ сообщил швейцарский посол в РФ Ив Росье.

Министры обеих стран в последний раз встречались в ноябре прошлого года в Женеве. Кассис тогда пригласил Лаврова на церемонию открытия посольства Швейцарии в Москве, которое пока ремонтируют. Мероприятие состоится 18 июня этого года. Кассис уверен, что посвежевшее здание станет символом интенсивных отношений России и Швейцарии.

В Москву иностранный министр приедет 18 июня, а на следующий день встретится с Лавровым.