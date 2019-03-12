Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Пьяный москвич ударил ножом подростка из-за шума под окнами

Пьяный москвич ударил ножом подростка из-за шума под окнами

 Лавров заявил, что манера США «диктовать все и вся» до добра не доведет

Лавров заявил, что манера США «диктовать все и вся» до добра не доведет
Авиакомпания Tajik Air возобновит рейсы из Душанбе в Москву

Авиакомпания Tajik Air возобновит рейсы из Душанбе в Москву

 Неизвестные открыли огонь по зданию суда в Киеве

Неизвестные открыли огонь по зданию суда в Киеве
Европарламент принял резолюцию по «Северному потоку-2»

Европарламент принял резолюцию по «Северному потоку-2»

 Обвинения Помпео к «Роснефти» — часть информационной войны, считает эксперт

Обвинения Помпео к «Роснефти» — часть информационной войны, считает эксперт
Пьяный москвич ударил ножом подростка из-за шума под окнами

Пьяный москвич ударил ножом подростка из-за шума под окнами

 Лавров заявил, что манера США «диктовать все и вся» до добра не доведет

Лавров заявил, что манера США «диктовать все и вся» до добра не доведет
Авиакомпания Tajik Air возобновит рейсы из Душанбе в Москву

Авиакомпания Tajik Air возобновит рейсы из Душанбе в Москву

 Неизвестные открыли огонь по зданию суда в Киеве

Неизвестные открыли огонь по зданию суда в Киеве
Европарламент принял резолюцию по «Северному потоку-2»

Европарламент принял резолюцию по «Северному потоку-2»

 Обвинения Помпео к «Роснефти» — часть информационной войны, считает эксперт

Обвинения Помпео к «Роснефти» — часть информационной войны, считает эксперт
15:03   12 Марта 2019
Весь мир

Глава швейцарского МИД приедет в Москву в июне

Глава швейцарского МИД приедет в Москву в июне

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис с 18 по 20 июня приедет в Москву, где встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом СМИ сообщил швейцарский посол в РФ Ив Росье.

Министры обеих стран в последний раз встречались в ноябре прошлого года в Женеве. Кассис тогда пригласил Лаврова на церемонию открытия посольства Швейцарии в Москве, которое пока ремонтируют. Мероприятие состоится 18 июня этого года. Кассис уверен, что посвежевшее здание станет символом интенсивных отношений России и Швейцарии.

В Москву иностранный министр приедет 18 июня, а на следующий день встретится с Лавровым.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Павел Никифоров
#россия #лавров #швейцария

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...