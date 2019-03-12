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 Обвинения Помпео к «Роснефти» — часть информационной войны, считает эксперт

Обвинения Помпео к «Роснефти» — часть информационной войны, считает эксперт
15:05   12 Марта 2019
Весь мир

Обвинения Помпео к «Роснефти» — часть информационной войны, считает эксперт

Обвинения Помпео к «Роснефти» — часть информационной войны, считает эксперт

Специалист Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин убежден, что слова Помпео о том, что «Роснефть» покупает нефть у Венесуэлы, несмотря на санкции, – часть информационной войны. Об этом пишет ФБА «Экономика сегодня».

Все заявления Вашингтона, что Штаты заботятся о жителях республики – циничная ложь. США совершенно не волнует судьба венесуэльцев, уверен Блохин.

«Это прием информационной войны, граничащий с примитивной пропагандой», — подчеркнул эксперт.

Обвинения Помпео к «Роснефти» — часть информационной войны, считает эксперт

Штаты хотят получить запасы венесуэльской нефти. Американский лидер Дональд Трамп говорил, что хочет снизить цену за баррель на рынке до 20 долларов. По словам Блохина, Россию приплели ко всей этой истории для того, чтобы переложить ответственность за происходящее в Венесуэле с «доброго» Вашингтона» на «злую» Москву.

Госсекретарь США Майк Помпео ранее заявил, что Россия и Куба якобы способствовали кризису в Венесуэле. Жителям республики навязывают мнение, что Москва и Пекин поддерживают лидера страны Николаса Мадуро, следовательно, они враги свободы. Все это подмена понятий и манипуляция.

«Но для США важно, чтобы пропаганда работала вне зависимости от истины, это еще геббельсовские приемы времен Второй Мировой войны», — считает Блохин.

Обвинения Помпео к «Роснефти» — часть информационной войны, считает эксперт

Западные СМИ распространяют фейковые новости. В частности, об отправке в Каракас мифической ЧВК «Вагнер». Все это должно скрыть истинные цели США в Венесуэле.

«А они просты: чтобы ослабить стремительно развивающийся Китай, нужно лишить его доступа к ресурсам — к нефти Венесуэлы, в частности. Кроме того, Штаты в бешенстве из-за присутствия в Латинской Америке интересов РФ и Китая», — пояснил эксперт.

Россия и Китай оправданно поддерживают Мадуро, защищая свои инвестиции в республику. Если же Вашингтон будет контролировать Каракас, «начнется масштабный грабеж ресурсов страны в пользу корпораций США».

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #политика #венесуэла #помпео

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