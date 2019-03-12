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15:27   12 Марта 2019
Россия

Американский самолет провел разведку вблизи Крыма

Американский самолет провел разведку вблизи Крыма

Вдоль российского побережья Черного моря заметили самолет ВВС США Boeing RC-135V Rivet Joint. В 08:20 (мск) он взлетел с греческой авиабазы, являющейся одним из опорных пунктов ВМС НАТО.

Разведчик провел над берегами Крыма около шести часов. 

В последнее время у границ России все чаще фиксируют зарубежные разведывательные самолеты и беспилотники. Особенно часто их замечают в районе Крыма, а также над Балтикой.

Накануне сообщалось, что американский беспилотник RQ-4B заметили у западных границ РФ. Он кружил над Литвой вдоль Калининградской области.

 

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #сша #крым #разведка #граница #черное море

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