Американский самолет провел разведку вблизи Крыма
Вдоль российского побережья Черного моря заметили самолет ВВС США Boeing RC-135V Rivet Joint. В 08:20 (мск) он взлетел с греческой авиабазы, являющейся одним из опорных пунктов ВМС НАТО.
Разведчик провел над берегами Крыма около шести часов.
08:20 мск. Самолёт радиоэлектронной разведки, ВВС США????????(38th RS/55th WG) , #Boeing RC-135V Rivet Joint, бортовой номер 64-14846 , позывной #PANEL31, взлетел с авиабазы Суда бэй о. Крит???????? предположительно направился в акваторию Чёрного моря.#RC135 #USAF #RC135V pic.twitter.com/HqKr8ybZPL— PlaneRadar (@ua4wiy_) March 12, 2019
В последнее время у границ России все чаще фиксируют зарубежные разведывательные самолеты и беспилотники. Особенно часто их замечают в районе Крыма, а также над Балтикой.
Накануне сообщалось, что американский беспилотник RQ-4B заметили у западных границ РФ. Он кружил над Литвой вдоль Калининградской области.
10:50 мск. Разведывательный полёт вдоль границы Калининградской???????? области, воздушном пространстве Литвы????????. pic.twitter.com/YTH9fY6KwW— PlaneRadar (@ua4wiy_) March 10, 2019