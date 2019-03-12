Google заверила Госдуму в исправлении ошибки с отображением Крыма на картах

Компания Google подтвердила Госдуме, что некорректное отображение «украинским» российского полуострова на картах сервиса исправлено. Депутаты пообещали и в дальнейшем контролировать ситуацию с правильным расположением Крыма на картах.

Во вторник глава Комитета Василий Пискарев встретился с директором Google по взаимодействию с органами государственной власти в России Мариной Жунич. Представитель компании сообщила Пискареву об устранении технической ошибки, из-за которой у некоторых российских пользователей Крым на Google-картах был обозначен украинской территорией. По словам Жунич, корпорация Google заинтересована работать в рамках российского правового поля. Напомним, что деятельность любой компании на территории России должна осуществляться с соблюдением законов РФ.

«Российскому представительству Google был дан месяц на устранение ошибки, и мы видим, что на сегодня эта работа выполнена», — сообщил Пискарев

Василий Пискарев предупреждает, что в случае повторного нарушения профильный комитет Госдумы может обратиться в соответствующие органы, потребовать соблюдения закона о территориальной целостности России и наказать виновных. Согласно административному Кодексу РФ, нарушение установленных правил присвоения или употребления наименований географических объектов влекут за собой административную ответственность.

Ранее компания Google заявила, что Крым обозначен на картах компании украинским по техническим причинам и в этом нет политического подтекста. Летом администрация Google-карт подписала Крымский мост на украинском языке. До Тамани название было написано на русском языке, а после на украинском — «Кримський Мiст». Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал такую маркировку Крыма нарушением Конституции РФ.