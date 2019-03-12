Авиакомпания Tajik Air возобновит рейсы из Душанбе в Москву

Первый рейс после перерыва, который начался 4 января, запланировали на воскресенье, 31 марта, по маршруту Душанбе-Москва-Душанбе, сообщила представительница отдела планирования и маркетинга национального авиаперевозчика Таджикистана. По ее словам, Tajik Air уже продает билеты на этот рейс, передает РИА Новости.

Также таджикский национальный авиаперевозчик в апреле возобновит полеты в Дели, Тегеран и Мешхед. В начале 2019 года Tajik Air приостановил международные рейсы из-за финансовых проблем. Сотрудников авиакомпании отправили в неоплачиваемые отпуска. По российским направлениям пассажиров обслуживал другой национальный перевозчик Таджикистана — Somon Air.