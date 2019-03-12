Северная Корея уведомила ООН об отказе от проведения региональной сессии ВОЗ

Северная Корея сообщила ООН о невозможности проведения в сентябре текущего года в столице страны заседания регионального комитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для стран Юго-Восточной Азии. Отказ был основан на введенных против КНДР рядом государств санкциях. Об этом сообщило во вторник, 12 марта Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что уведомление в организацию власти КНДР направили накануне. Документ адресован генсеку ООН Антониу Гутеррешу.

«Тем самым возникло беспрецедентное в истории ВОЗ ненормальное положение, при котором Северная Корея не может организовать региональное заседание», — приводит ЦТАК слова представителя КНДР при всемирной организации в Нью-Йорке Ким Сона.

Он добавил, что на днях комитет СБ ООН по санкциям в отношении северокорейского государства наложил запрет на ввоз электронного оборудования, которое необходимо для проведения заседания регионального комитета ВОЗ.

Ранее китайский МИД призвал международное сообщество поощрять позитивные шаги, которые Северная Корея делает для денуклеаризации Корейского полуострова.