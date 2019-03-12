Патрушев сообщил о сокращении гособоронзаказа в будущем

Секретарь СБ РФ Николай Патрушев заявил о предстоящем сокращении гособоронзаказа. Он отметил, что потенциал ОПК при этом надо сохранить.

Глава Совбеза отметил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса должны «уверенно смотреть в будущее», работать на результат и быть финансово устойчивыми.

По словам Патрушева, в России удалось создать высокий научный и производственный уровень ОПК. В Приволжье поддержка подобных проектов составила более шести миллиардов рублей, что составляет 43% от всех профинансированных в РФ программ. Заем от Фонда развития промышленности получили только 14 предприятий ОПК в Приволжье.