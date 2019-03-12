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14:43   12 Марта 2019
Россия

Четыре подлодки и семь кораблей построят для ВМФ в 2019 году

Четыре подлодки и семь кораблей построят для ВМФ в 2019 году

Глава министерства обороны генерал армии Сергей Шойгу заявил, что до конца года для Военно-морского флота России постоят четыре подводные лодки и семь боевых кораблей. Об этом он сообщил на открытой части совещания, которое проходит в Северодвинске.

Он отметил что это предусматривает кораблестроительная программа предприятий, которые входят в структуру Объединенной судостроительной корпорации. Он уточнил, что собираются три атомные и одна дизель-электрическая подводные лодки.

«Также [предусматривается] завершение ремонта семи кораблей и судов», — сказал министр.

Эта тема стала завершением открытого совещания. Закрытая часть стартовала с доклада главы Объединенной судостроительной корпорации Алексея Рахманова.

Тема совещания — «О ходе завершения испытаний и сдаче в 2019 году ракетной подводной лодки стратегического назначения проекта 995А «Князь Владимир» и атомного подводного крейсера проекта 885М «Казань», выполнения работ по ремонту с модернизацией тяжёлого атомного ракетного крейсера проекта 11442».

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Автор: Анна Манц
#вмф #шойгу #корабли #подлодки

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