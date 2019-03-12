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15:08   12 Марта 2019
Россия

Лавров заявил, что манера США «диктовать все и вся» до добра не доведет

Лавров заявил, что манера США «диктовать все и вся» до добра не доведет

Угрозы Вашингтона ввести санкции против «Северного потока — 2» противоречат международным нормам. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с австрийской коллегой Карин Кнайсль.

Министр заметил, что американцы и «другие западные коллеги» уже даже не употребляют словосочетание «международное право».

Он подчеркнул, что согласно международному праву, должна быть элементарная конкуренция. США же требуют от третьих стран не покупать российское сырье и энергоресурсы, а покупать американское. Не приобретать у России вооружение, а покупать более дорогое у США.

«А недобросовестная конкуренция в спорте уже стала притчей во языцех», — подытожил министр.

Желание Штатов «диктовать все и вся всем до добра не доведет». Москва неоднократно предупреждала, что таким образом Вашингтон подрывает доверие к той самой международной системе, которая основана на долларе. Все это хорошо не кончится, уверен Лавров.

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #лавров #мид рф #северный поток - 2

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