Актер Валентин Гафт возмущен слухами о своей госпитализации

Сегодня в СМИ распространились сообщения о госпитализации народного артиста России Валентина Гафта, но сам актер опроверг эту информацию. С артистом побеседовал корреспондент ФАН.

Валентин Гафт возмутился слухами о собственном попадании в больницу и заверил, что с его здоровьем все в порядке: актер готовится к спектаклю, премьера которого назначена на 15 марта. В ближайшее время артист сыграет на сцене.

«Это безобразие. Никаких больниц нет, 15 числа я буду играть в спектакле», — сообщил журналисту ФАН Гафт.

Он считает, что «кому-то надо» распространять подобные пустые слухи в СМИ. Актер сообщил, что ведет не очень активный образ жизни, не выходит из дома и ни с кем не общается, а потому очень удивлен информации о своей госпитализации, растиражированной в СМИ.

«Сейчас модно стало «умирать» и «хоронить». Это безобразие», — с негодованием заключил Валентин Гафт.

Гафт поблагодарил корреспондента за беспокойство и заверил, что «пока жив».

В декабре 2017 года Валентин Гафт действительно был госпитализирован в одну из московских больниц, из-за чего спектакли и другие мероприятия с участием актера пришлось отменить.