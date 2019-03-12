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14:35   12 Марта 2019
Ближнее зарубежье

Неизвестные открыли огонь по зданию суда в Киеве

Неизвестные открыли огонь по зданию суда в Киеве

Неизвестные открыли стрельбу по зданию суда в украинской столице, в результате чего повреждения получили фасад и окна. В результате обстрела никто не пострадал, отметила во вторник, 12 марта пресс-служба киевского управления Нацполиции.

«Правоохранители утром от работников суда получили сообщение о повреждении на стенах и окнах помещения», — сказано в сообщении.

Неизвестные открыли огонь по зданию суда в Киеве

После обследования кабинетов, фасада здания и прилегающей территории, стражи порядка изъяли гильзы, которые теперь отправят на экспертизу.  В настоящее время решается вопрос об возбуждении уголовного дела по статье «хулиганство», максимальная мера наказания по которой предусматривает до семи лет лишения свободы.

На минувшей неделе сообщалось, что журналист телеканала ZIK был избит в Киеве. На момент случившегося сотрудник СМИ Даниил Яковлев работал над сюжетом в помещении Центральной военно-врачебной комиссии Министерства обороны Украины. Журналист подал на нападавших заявление.

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Автор: Алла Ларионова
#суд #украина #киев #обстрел

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