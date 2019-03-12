Патрушев призвал создать координирующий центр по профилактике ДТП

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во вторник, 12 марта, в ходе совещания в Ижевске призвал создать федеральный центр по координации работы по профилактике нарушений норм и правил в области дорожного движения. По его словам, создание общероссийского центра предусмотрено федеральным проектом «Безопасность дорожного движения».

«На федеральном уровне надо, не откладывая, приступить к созданию центра», — сказал секретарь СБ РФ на совещании по безопасности в ПФО.

Одна из основных тем совещания — обеспечение безопасности дорожного движения в Приволжье и меры, которые необходимо принять. Также Патрушев напомнил о снижении уровня подростковой преступности в ПФО.

Секретарь СБ назвал самоутверждение перед сверстниками, тяжелую семейную ситуацию и неспособность родителей обеспечить детей минимально необходимыми вещами причинами подростковой преступности.