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14:51   12 Марта 2019
Россия

Беглов открыл Петербургский Партнериат малого и среднего бизнеса

Беглов открыл Петербургский Партнериат малого и среднего бизнеса

XIII Петербургский Партнериат малого и среднего бизнеса стартовал 12 марта. В нем участвуют более двух тысяч человек, 35 регионов и 12 зарубежных стран. 

Конгрессно-выставочный Форум организовал Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга. Он продлится до 14 марта. На открытии форума присутствовал временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов.

Ключевым вопросом на форуме стала тема интеграции региональной промышленности. Как сообщало ранее Минэкономразвития, в 2018 году промышленное производство выросло в 56 субъектах страны, однако в 29 регионах этот показатель упал.

В рамках программы состоится ряд панельных дискуссий, семинаров и конференций. На выставочной экспозиции представлены стенды 18 российских регионов и зарубежных партнеров.

В программе Партнериата также участвуют 80 российских предприятий - среди их числа «Адмиралтейские верфи», «Ленсвет», «Петербургский метрополитен» и другие.

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Автор: Ольга Шпакова
#петербург #беглов #малый бизнес #партнериат

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