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14:24   12 Марта 2019
Россия

США покупают союзников в противодействии РФ, заявил Лавров

США покупают союзников в противодействии РФ, заявил Лавров

Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал проект американского бюджета, в котором предусмотрено выделение полумиллиарда долларов на помощь союзникам в противодействии РФ.

«То, что мы видим в запросе администрации [США] в рамках бюджета на следующий год — это, конечно, не дипломатия, ну либо это современная американская дипломатия, которая сводится или к угрозам, или к санкциям, или, вот как выясняется, к попытке купить союзников», — заявил министр.

После встречи с австрийским коллегой Карин Кнайсль он отметил, что решение о соответствии документа своим интересам должны принять власти, налогоплательщики Америки и страны, «которые являются адресатами этой щедрой помощи в противодействии злонамеренному влиянию РФ».

«Видимо, для того, чтобы оказывать там свое добронамеренное влияние», — добавил Лавров.

Он указал, что неизвестно насколько американским партнерам понравится то, «что их хотят купить». Однако, опираясь на нынешнюю политику Вашингтона, можно ожидать ввода новых санкций в отношении стран, которые откажутся от «навязываемой им помощи».

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Автор: Анна Манц
#сша #лавров #бюджет #противодействие

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