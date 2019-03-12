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14:19   12 Марта 2019
Россия

Патрушев заявил о снижении уровня подростковой преступности в Приволжье

Патрушев заявил о снижении уровня подростковой преступности в Приволжье

Секретарь СБ РФ Николай Патрушев заявил, что профилактическая работа, проводимая в Приволжье, снизила уровень преступлений среди подростков. Тем не менее, число правонарушений остается значительным.

Во вторник состоялось совещание по безопасности в Приволжском федеральном округе (ПФО).

По словам Патрушева, профилактическая деятельность помогла снизить почти на 18% количество подростковых групповых преступлений и на 20% уровень преступлений, которые подростки совершали вместе со взрослыми.

Секретарь СБ констатировал, что число преступлений остается значительным. Среди причин преступности у подростков Патрушев назвал самоутверждение перед сверстниками, тяжелую семейную ситуацию и неспособность родителей обеспечить детей минимально необходимыми вещами.

Кроме этого, на уровне подростковой преступности сказываются дурное воспитание, неорганизованный досуг, низкий интерес детей в повышении культурного уровня.

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Автор: Павел Никифоров
#патрушев #преступность #приволжье

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