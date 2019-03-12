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14:10   12 Марта 2019
Россия

Подлодки «Князь Владимир» и «Казань» войдут в состав ВМФ РФ до конца года

Подлодки «Князь Владимир» и «Казань» войдут в состав ВМФ РФ до конца года

ВМФ РФ получит подводные лодки «Князь Владимир» и «Казань» до конца этого года. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания в Северодвинске.

Министр подчеркнул, что окончание строительства и передача субмарин являются первоочередными задачами для Объединенной судостроительной корпорации и других задействованных предприятий. 

«По поручению Верховного главнокомандующего весь комплекс работ должен быть завершен в текущем году», — сказал Шойгу.

Глава ведомства отметил, что атомные подводные лодки определят перспективный облик российского подводного флота, повысят оборонный потенциал страны и укрепят ее позиции в Мировом океане.

Во вторник, 12 марта, Шойгу инспектирует на «Севмаше» строительство атомных субмарин. Будут обсуждаться вопросы, которые касаются сдачи этих подлодок, а также ремонта тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов».

 

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Автор: Виктория Разумовская
#минобороны #шойгу #минобороны рф #атомные подлодки

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