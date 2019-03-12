Путин поручил Миллеру найти способ ускорить газификацию

Российский президент Владимир Путин поручил главе «Газпрома» Алексею Миллеру разработать предложение по увеличению темпов газификации в регионах. О событиях рабочей поездки главы государства сообщил сайт Кремля.

«У меня к вам просьба. Подготовьте, пожалуйста, предложения компании «Газпром» по увеличению темпов газификации внутри страны, с тем чтобы мы могли синхронизировать эту работу и с правительством, и с регионами Российской Федерации», — сказал Путин.

Летом прошлого года президент высказывал недовольство на счет низких темпов газификации на заседании комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности. Он указывал на необходимость координации между «Газпромом», независимыми производителями и властями.

14 января Миллер и врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в Смольном подписали договор о сотрудничестве города с энергетической компанией. Документ рассчитан до 2021 года, он охватывает все стороны сотрудничества, в частности экономику, газификацию, теплоснабжение и социальное направление.