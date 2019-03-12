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14:07   12 Марта 2019
Россия

Путин поручил Миллеру найти способ ускорить газификацию

Путин поручил Миллеру найти способ ускорить газификацию

Российский президент Владимир Путин поручил главе «Газпрома» Алексею Миллеру разработать предложение по увеличению темпов газификации в регионах. О событиях рабочей поездки главы государства сообщил сайт Кремля.

«У меня к вам просьба. Подготовьте, пожалуйста, предложения компании «Газпром» по увеличению темпов газификации внутри страны, с тем чтобы мы могли синхронизировать эту работу и с правительством, и с регионами Российской Федерации», — сказал Путин.

Летом прошлого года президент высказывал недовольство на счет низких темпов газификации на заседании комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности. Он указывал на необходимость координации между «Газпромом», независимыми производителями и властями.

14 января Миллер и врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в Смольном подписали договор о сотрудничестве города с энергетической компанией. Документ рассчитан до 2021 года, он охватывает все стороны сотрудничества, в частности экономику, газификацию, теплоснабжение и социальное направление.

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Автор: Анна Манц
#путин #миллер #газпром #газификация

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