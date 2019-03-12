Петербуржцы стали меньше платить за услуги ЖКХ

В марте текущего года средний счет за жилищно-коммунальные услуги в Санкт-Петербурге составил 4945,55 рублей. Об этом сообщила зампредседателя Жилищного комитета Людмила Соловьева, а также гендиректор ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство» Михаил Корягин, слова которых приводят «Невские новости».

В сравнении аналогичным периодом прошлого года плата за услуги ЖКХ в Северной столице уменьшилась в среднем на 2,5 %, отмечают они. Соловьева подчеркнула, что средняя уличная температура воздуха в этом году оказала влияние на снижение платежей: в январе она составляла -4,5 градуса, а в феврале -3,1 градус по Цельсию. В прошлом же году в феврале было похолодание, отметила она. Тогда средняя температура воздуха опустилась до -5,2 градусов, при этом зафиксировали увеличение суммы в квитанциях за март в среднем на 3,7%.