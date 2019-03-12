Московские рестораны подготовили спецменю для фестиваля «Крымская весна»
Мероприятие состоится в период с 16 по 18 марта на 13 городских площадках, рассказал министр правительства Москвы, глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
В ресторане «Грабли» подадут блюда из крымской рыбы, в заведении «Мясо&Рыба» с 15 марта начнется месяц крымской рыбы», отметил он.
Рестораторы планируют подавать жареную барабульку, плов из баранины, азу по-татарски, лагман, крымские чебуреки и многое другое.
Немерюк пообещал разместить список блюд на специальном портале и отметил, что еще посетителей ждет специальная винная карта.
Провести мероприятие предложила Общественная палата РФ, организатором выступило правительство Москвы.