Московские рестораны подготовили спецменю для фестиваля «Крымская весна»

Мероприятие состоится в период с 16 по 18 марта на 13 городских площадках, рассказал министр правительства Москвы, глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

В ресторане «Грабли» подадут блюда из крымской рыбы, в заведении «Мясо&Рыба» с 15 марта начнется месяц крымской рыбы», отметил он.

Рестораторы планируют подавать жареную барабульку, плов из баранины, азу по-татарски, лагман, крымские чебуреки и многое другое.

Немерюк пообещал разместить список блюд на специальном портале и отметил, что еще посетителей ждет специальная винная карта.

Провести мероприятие предложила Общественная палата РФ, организатором выступило правительство Москвы.