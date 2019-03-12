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13:39   12 Марта 2019
Россия

Комитет Совфеда поддержал закон о борьбе с фейками

Комитет Совфеда поддержал закон о борьбе с фейками

Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал законопроект о борьбе с распространением недостоверной информации и призвал верхнюю палату одобрить документ в ходе заседания в среду, 13 марта.

Совет по правам человека (СПЧ) направил ранее в СФ экспертные заключения, которые критикуют принятые Госдумой РФ законы о борьбе с распространением фейками и штрафах за оскорбления в адрес государства, общества и человеческого достоинства. СПЧ рекомендовал доработать эти документы.

Закон предусматривает запрет на распространение недостоверной общественно значимой информации, которая тиражируется под видом достоверных данных, создавая тем самым угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, а также угрозу массового нарушения общественного порядка.

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Автор: Алла Ларионова
#госдума #совет федерации #закон о фейках

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