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13:37   12 Марта 2019
Весь мир

Заседание Нацсобрания по мирному договору прошло в ЦАР

Заседание Нацсобрания по мирному договору прошло в ЦАР

Сессия Национального собрания о выполнении мирного соглашения прошла в Центральноафриканской республике, пишут СМИ.

Мирное соглашение между правительством ЦАР и вооруженной оппозицией было подписано в Хартуме 6 февраля этого года. Важную роль в этом сыграла российская сторона, взявшая на себе организацию и помощь в переговорах.

Одним из требований мирного соглашения является принятие Кодекса территориальных объединений.

Спикер Нацсобрания Лоран Нгон Баба заявил, что в Кодексе учтены многие факторы, в частности, запрет на множество выборных мандатов и дискриминацию. Законопроект необходим для гарантии прозрачности избирательного процесса.

По словам Бабы, на президентские выборы в ЦАР отведено 50 миллионов африканских франков, еще миллион на законодательные и сенаторские, полмиллиона на региональные, и 100 тысяч на муниципальные.

Один американский доллар равняется примерно 575 африканским франкам FCFA. Получается, что на президентские выборы отложено около 87 тысяч долларов США.

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Автор: Павел Никифоров
#африка #хартум #цар

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