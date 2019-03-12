Марин Ле Пен призвала прекратить выдачу французских виз алжирцам

Лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен предложила временно прекратить выдавать французские въездные визы алжирцам.

Она заявила об этом в ходе своего выступления на телеканале BFM. Ле Пен объяснила, что такая мера необходима из-за сложной ситуацией в Алжире. В ближайшее время может возникнуть мощный миграционный поток из этой страны, опасается политик.

Она также напомнила, что между Алжиром и Францией существуют соглашения, облегчающие выдачу виз алжирским гражданам. Франция не сможет контролировать возможные в ближайшем будущем перемещения алжирского населения, уверена Ле Пен.

Накануне сообщалось, что президент Алжира Абдель Азиз Бутефлика не пойдет на пятый срок, а МИД Франции положительно оценил принятое лидером решение.