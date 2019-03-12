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Марин Ле Пен призвала прекратить выдачу французских виз алжирцам

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13:42   12 Марта 2019
Весь мир

Марин Ле Пен призвала прекратить выдачу французских виз алжирцам

Марин Ле Пен призвала прекратить выдачу французских виз алжирцам

Лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен предложила временно прекратить выдавать французские въездные визы алжирцам.

Она заявила об этом в ходе своего выступления на телеканале BFM. Ле Пен объяснила, что такая мера необходима из-за сложной ситуацией в Алжире. В ближайшее время может возникнуть мощный миграционный поток из этой страны, опасается политик.

Она также напомнила, что между Алжиром и Францией существуют соглашения, облегчающие выдачу виз алжирским гражданам. Франция не сможет контролировать возможные в ближайшем будущем перемещения алжирского населения, уверена Ле Пен.

Накануне сообщалось, что президент Алжира Абдель Азиз Бутефлика не пойдет на пятый срок, а МИД Франции положительно оценил принятое лидером решение.

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Автор: Ольга Шпакова
#франция #марин ле пен #миграция #алжир

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