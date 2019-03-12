ЦБ выпустит памятную монету к пятилетию возвращения Крыма в состав РФ

Центральный банк России отчеканил памятную монету из недрагоценного металла к пятой годовщине возвращения Крыма в состав России. Монету номиналом пять рублей выпустят в обращение сегодня, 12 марта.

«12 марта 2019 года Банк России выпускает в обращение памятную монету из недрагоценного металла номиналом пять рублей, посвященную пятой годовщине референдума о государственном статусе Крыма и Севастополя и воссоединения Крыма с Россией», — указано в сообщении на сайте регулятора.

На оборотной стороне изображен Керченский мост, который также называют Крымским, на фоне карты Республики Крым и расходящихся лучей. Тираж монеты составит два миллиона.

Крымский мост — самый протяженный в России, его длина 19 километров. Российский президент Владимир Путин открыл автомобильное сообщение 15 мая 2018 года, хотя изначально работы должны были окончить только в декабре. Первые машины воспользовались сооружением уже 16 мая. Железнодорожное сообщение планируется ввести в декабре текущего года.

Крымский полуостров вернулся в состав России в марте 2014 года. Решение было принято жителями территориальной единицы. На референдуме более 90 процентов населения высказалось за присоединение к Российской Федерации. Вся передача территории соответствовала законам, нормам и правилам внутреннего и международного права. Однако Украина и страны, которые ее поддерживают, считают полуостров незаконно отобранным.