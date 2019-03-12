Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Комитет Совфеда поддержал закон о борьбе с фейками

Комитет Совфеда поддержал закон о борьбе с фейками

 Фестиваль в честь пятилетия возвращения Крыма в состав РФ пройдет в Москве

Фестиваль в честь пятилетия возвращения Крыма в состав РФ пройдет в Москве
Украинская певица Maruv на Евровидении-2019 поддержит Россию

Украинская певица Maruv на Евровидении-2019 поддержит Россию

 Представители династии Багратионов намерены судиться из-за фамилии

Представители династии Багратионов намерены судиться из-за фамилии
Марин Ле Пен призвала прекратить выдачу французских виз алжирцам

Марин Ле Пен призвала прекратить выдачу французских виз алжирцам

 США отзывают из Венесуэлы последних дипломатов, чтобы развязать себе руки

США отзывают из Венесуэлы последних дипломатов, чтобы развязать себе руки
Комитет Совфеда поддержал закон о борьбе с фейками

Комитет Совфеда поддержал закон о борьбе с фейками

 Фестиваль в честь пятилетия возвращения Крыма в состав РФ пройдет в Москве

Фестиваль в честь пятилетия возвращения Крыма в состав РФ пройдет в Москве
Украинская певица Maruv на Евровидении-2019 поддержит Россию

Украинская певица Maruv на Евровидении-2019 поддержит Россию

 Представители династии Багратионов намерены судиться из-за фамилии

Представители династии Багратионов намерены судиться из-за фамилии
Марин Ле Пен призвала прекратить выдачу французских виз алжирцам

Марин Ле Пен призвала прекратить выдачу французских виз алжирцам

 США отзывают из Венесуэлы последних дипломатов, чтобы развязать себе руки

США отзывают из Венесуэлы последних дипломатов, чтобы развязать себе руки
13:26   12 Марта 2019
Россия

ЦБ выпустит памятную монету к пятилетию возвращения Крыма в состав РФ

ЦБ выпустит памятную монету к пятилетию возвращения Крыма в состав РФ

Центральный банк России отчеканил памятную монету из недрагоценного металла к пятой годовщине возвращения Крыма в состав России. Монету номиналом пять рублей выпустят в обращение сегодня, 12 марта.

«12 марта 2019 года Банк России выпускает в обращение памятную монету из недрагоценного металла номиналом пять рублей, посвященную пятой годовщине референдума о государственном статусе Крыма и Севастополя и воссоединения Крыма с Россией», — указано в сообщении на сайте регулятора.

На оборотной стороне изображен Керченский мост, который также называют Крымским, на фоне карты Республики Крым и расходящихся лучей. Тираж монеты составит два миллиона.

ЦБ выпустит памятную монету к пятилетию возвращения Крыма в состав РФ

Крымский мост — самый протяженный в России, его длина 19 километров. Российский президент Владимир Путин открыл автомобильное сообщение 15 мая 2018 года, хотя изначально работы должны были окончить только в декабре. Первые машины воспользовались сооружением уже 16 мая. Железнодорожное сообщение планируется ввести в декабре текущего года.

Крымский полуостров вернулся в состав России в марте 2014 года. Решение было принято жителями территориальной единицы. На референдуме более 90 процентов населения высказалось за присоединение к Российской Федерации. Вся передача территории соответствовала законам, нормам и правилам внутреннего и международного права. Однако Украина и страны, которые ее поддерживают, считают полуостров незаконно отобранным.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#крым #центробанк #монета #пятилетие

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...