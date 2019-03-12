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 Представители династии Багратионов намерены судиться из-за фамилии

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13:25   12 Марта 2019
Россия

Программу реновации объектов здравоохранения запустят в Москве

Программу реновации объектов здравоохранения запустят в Москве

Программа реновации объектов здравоохранения в Москве заработает в ближайшее время, заявила заммэра столицы по соцстроительству Анастасия Ракова. Ее слова привели РИА Новости.

В рамках проекта предусматривается строительство примерно миллиона квадратных метров новых больниц. Появятся корпуса скорой помощи, две новые инфекционные больницы, онкологический центр и около 40 поликлиник. Запланирован ремонт 135 действующих поликлиник. 

Реализуют программу в ближайшие пять лет. Ее могут объединить с реновацией жилья, что поможет получить сбалансированные районы с качественной инфраструктурой.

Столичная программа реновации жилья утверждена летом 2017 года. В ее рамках запланировано расселение более пяти тысяч домов, где живет более миллиона человек. За счет города построят новое жилье. Для постройки домов утверждены 318 площадок.

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Автор: Павел Никифоров
#москва #реновация #больницы

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