Программу реновации объектов здравоохранения запустят в Москве

Программа реновации объектов здравоохранения в Москве заработает в ближайшее время, заявила заммэра столицы по соцстроительству Анастасия Ракова. Ее слова привели РИА Новости.

В рамках проекта предусматривается строительство примерно миллиона квадратных метров новых больниц. Появятся корпуса скорой помощи, две новые инфекционные больницы, онкологический центр и около 40 поликлиник. Запланирован ремонт 135 действующих поликлиник.

Реализуют программу в ближайшие пять лет. Ее могут объединить с реновацией жилья, что поможет получить сбалансированные районы с качественной инфраструктурой.

Столичная программа реновации жилья утверждена летом 2017 года. В ее рамках запланировано расселение более пяти тысяч домов, где живет более миллиона человек. За счет города построят новое жилье. Для постройки домов утверждены 318 площадок.