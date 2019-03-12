США отзывают из Венесуэлы последних дипломатов, чтобы развязать себе руки

По мнению главы Госдепартамента США Майка Помпео, присутствие в Каракасе американских дипломатов «ограничивает возможности Вашингтона».

«Как и решение от 24 января отозвать всех членов семей и сократить число работников посольства до минимума, это решение отражает ухудшение ситуации в Венесуэле», — объяснил отзыв сотрудников дипмиссии журналистам госсекретарь.

Электрический «блэкаут» — очередная попытка раскачать ситуацию

Уже шесть дней Венесуэла живет без электричества. За это время худо-бедно к сети подключили столицу, а регионы продолжают жить в каменном веке. Для неразвитой инфраструктуры провинций «блэкаут» не столь критичен, как это было бы в США или Европе, но все же масса неудобств, внезапно свалившихся разом, не могут пройти бесследно для венесуэльского общества.

Именно на это и рассчитывают в Вашингтоне. Политики медленно, но настойчиво раскачивают власть Николоса Мадуро и ждут, когда «венесуэльский плод созреет».

Фактически США нашли слабое место в обороне Мадуро. Не исключено, что кто-то из системных администраторов ГЭС «Гури» (вырабатывавшей до отключения 80% электроэнергии страны) просто уничтожил ПО станции. Возможно, работала сразу целая группа заговорщиков. Переманить их в США было несложно. Соблазн подкрепляют «грин-карта» и немного подъемных денег.

А далее возникает технический вопрос. Резервная копия значительно упрощает задачу восстановления работы станции. Но, вероятно, ПО подчистили основательно. Восстановить систему с нуля по силам лишь российским и китайским экспертам. Вероятнее всего, специалисты уже начали реанимировать ГЭС.

Между тем глава так называемой оппозиции Венесуэлы решением нелегитимного (по мнению президента страны) парламента ввел в стране чрезвычайное положение. Хуан Гуаидо строго придерживается сценария смены власти.

А затем прозвучали слова Майка Помпео о том, что последние дипломаты должны покинуть Венесуэлу, чтобы … «не ограничивать возможностей Вашингтона».

Ошибки резидента

Чему могут помешать дипломаты? На поверхности сценарий военного вторжения в Венесуэлу. Угрозу опрометчиво сбрасывать со счетов, но в нынешней ситуации США вряд ли готовы применить силу. Во всяком случае, пока не исчерпают относительно мирные варианты свержения Мадуро. Провокация на ГЭС «Гури» уже третья по счету крупная акция, целью которой было выбить почву из-под ног действующей власти.

Первой была попытка Хуана Гуаидо объявить себя президентом в январе, вторая — «операция гуманитарный конвой» в феврале и наконец «блэкаут». Вероятно, в Вашингтоне не учли, что население отреагирует на провокацию столь неоднозначно. Как в свое время пропали втуне попытки официального Киева отключить от электроэнергии Крым.

Примечательно, что акции оппозиции в Каракасе в первые дни «блэкаута» собрали в разы меньше людей, чем первые массовые мероприятия в январе. Людей на улицах было настолько мало, что раскручивать тему «массового недовольства населения» мировые СМИ даже не пытались.

А это значит, что, во-первых, правительство Мадуро держит ситуацию в Каракасе под контролем, а во-вторых, ударившая по электорату «оппозиции» (а ведь именно их жизнь в Венесуэле «зависит от электричества») провокация на ГЭС «Гури» не удалась.

Последствия провалов грозят американским ставленникам. Сторонники оппозиции могут разочароваться в своих кумирах, которые вместе с американцами продемонстрировали бессилие в попытках переманить на свою сторону хотя бы часть армии и погрузить Боливарианскую республику во тьму.

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