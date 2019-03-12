Росархив выпустит сборник документов по присоединению Крыма к Российской империи

Сборник исторических документов по присоединению Крыма к Российской империи в 1783 году будет опубликован в ближайшее время. Об этом сообщил замруководителя Росархива Андрей Юрасов.

Сборник основан на документах Российского государственного архива древних актов. Юрасов отметил, что исторические бумаги смогут подробно продемонстрировать процесс присоединения Крыма к России в конце XVIII века и первый этап коллаборации полуострова в состав Российской империи.

Глава Росархива Андрей Артизов добавил, что также будет обнародована переписка украинских гетманов с Москвой.