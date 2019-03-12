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13:13   12 Марта 2019
Россия

Росархив выпустит сборник документов по присоединению Крыма к Российской империи

Росархив выпустит сборник документов по присоединению Крыма к Российской империи

Сборник исторических документов по присоединению Крыма к Российской империи в 1783 году будет опубликован в ближайшее время. Об этом сообщил замруководителя Росархива Андрей Юрасов.

Сборник основан на документах Российского государственного архива древних актов. Юрасов отметил, что исторические бумаги смогут подробно продемонстрировать процесс присоединения Крыма к России в конце XVIII века и первый этап коллаборации полуострова в состав Российской империи.

Глава Росархива Андрей Артизов добавил, что также будет обнародована переписка украинских гетманов с Москвой. 

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Автор: Виктория Разумовская
#крым #история #общество #российская империя

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