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13:22   12 Марта 2019
Россия

Володин раскритиковал депутата за слова о тунеядстве малоимущих пенсионеров

Володин раскритиковал депутата за слова о тунеядстве малоимущих пенсионеров

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин раскритиковал заявление волгоградского депутата, который назвал малоимущих пенсионеров «тунеядцами и алкашами». Спикер парламента отметил, что парламентариям нужно учиться политической культуре и проявлять соучастие к судьбе граждан.

Ранее в социальных сетях появилось видеозапись с заседания Волгоградской областной думы, в ходе которого депутаты обсуждали проект федерального закона о социальных надбавках к пенсионным выплатам неработающих россиян пенсионного возраста, чей доход не достигает прожиточного минимума. На кадрах член фракции партии «Единая Россия» Гасан Набиев высказал мнение, что у тех, кто хорошо работал на предприятии во времена СССР и получал «нормальную зарплату», высокие пенсионные выплаты, тогда как минимальную пенсию получают только «тунеядцы и алкаши».

 

По словам парламентария, малоимущие граждане сами виноваты в своем положении. Он также призвал установить им доплату к пенсиям не более 1000 или 500 рублей.

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Автор: Алла Ларионова
#пенсии #володин #видео #депутат

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