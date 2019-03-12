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14:27   12 Марта 2019
Россия

Матвиенко обсудила с американским послом нормализацию отношений РФ и США

Матвиенко обсудила с американским послом нормализацию отношений РФ и США

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обсудила с послом Джоном Хантсманом возможность нормализации отношений между странами. Встреча прошла по инициативе американской стороны. Об этом сообщает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Ранее Валентина Матвиенко заявила о готовности к встрече с американским дипломатом Хантсманом на определенных условиях. Она заявила, что встреча зависит от того, как соответствующие структуры США, в том числе и Конгресс, отвечают на предложение переговоров посла России в Вашингтоне.

Матвиенко обсудила с американским послом нормализацию отношений РФ и США

Спикер Совета Федерации подчеркнула, что понимает всю важность диалога между Россией и США для налаживания межгосударственных отношений. Во время оглашения послания к Федеральному Собранию Владимир Путин заявил, что Россия готова к переговорам с США по тематике ядерного разоружения, но только после того, как в американском правительстве осознают необходимость равноправного диалога на эту тему. Президент отметил, что Штаты «сами нарушили Договор о ракетах средней и малой дистанции», а теперь ищут оправдания и назначают виновником Россию.

Матвиенко обсудила с американским послом нормализацию отношений РФ и США

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Автор: Александра Леснова
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