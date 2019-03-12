Портал News.ru обновил дизайн

Издание News.ru обновило дизайн своего сайта через полтора года с момента создания. Новый формат отличается светлым фоном, крупными фото и большим количеством «воздуха» на страницах сайта.

Также News.ru сменил логотип — букву N с цифрой 1 сменил округлый брендовый фавикон.

В ближайшее время издание намерено усовершенствовать раздел «Мнения» и привлечь крупных спикеров. Информационная политика News.ru останется прежней - СМИ преподносит новости в удобном формате для аудитории формате.

Также у сайта появилась новая система монетизации - рекламные блоки и различные рекламные элементы. Глава News.ru Мусейб Алекперов отметил: