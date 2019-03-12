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Комитет Совфеда поддержал закон о борьбе с фейками

Комитет Совфеда поддержал закон о борьбе с фейками

 Фестиваль в честь пятилетия возвращения Крыма в состав РФ пройдет в Москве

Фестиваль в честь пятилетия возвращения Крыма в состав РФ пройдет в Москве
Украинская певица Maruv на Евровидении-2019 поддержит Россию

Украинская певица Maruv на Евровидении-2019 поддержит Россию

 Представители династии Багратионов намерены судиться из-за фамилии

Представители династии Багратионов намерены судиться из-за фамилии
Марин Ле Пен призвала прекратить выдачу французских виз алжирцам

Марин Ле Пен призвала прекратить выдачу французских виз алжирцам

 США отзывают из Венесуэлы последних дипломатов, чтобы развязать себе руки

США отзывают из Венесуэлы последних дипломатов, чтобы развязать себе руки
13:16   12 Марта 2019
Россия

Портал News.ru обновил дизайн

Портал News.ru обновил дизайн

Издание News.ru обновило дизайн своего сайта через полтора года с момента создания. Новый формат отличается светлым фоном, крупными фото и большим количеством «воздуха» на страницах сайта.

Также News.ru сменил логотип — букву N с цифрой 1 сменил округлый брендовый фавикон.

В ближайшее время издание намерено усовершенствовать раздел «Мнения» и привлечь крупных спикеров. Информационная политика News.ru останется прежней - СМИ преподносит новости в удобном формате для аудитории формате.

Также у сайта появилась новая система монетизации - рекламные блоки и различные рекламные элементы. Глава News.ru Мусейб Алекперов отметил:

«Изначально мы стремились не перегружать сайт рекламой и сделать его стильным и максимально удобным для читателей. Но современный рынок диктует свои правила, и мы решили все же заняться монетизацией сайта».

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #сми #общество

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