Портал News.ru обновил дизайн
Издание News.ru обновило дизайн своего сайта через полтора года с момента создания. Новый формат отличается светлым фоном, крупными фото и большим количеством «воздуха» на страницах сайта.
Также News.ru сменил логотип — букву N с цифрой 1 сменил округлый брендовый фавикон.
В ближайшее время издание намерено усовершенствовать раздел «Мнения» и привлечь крупных спикеров. Информационная политика News.ru останется прежней - СМИ преподносит новости в удобном формате для аудитории формате.
Также у сайта появилась новая система монетизации - рекламные блоки и различные рекламные элементы. Глава News.ru Мусейб Алекперов отметил:
«Изначально мы стремились не перегружать сайт рекламой и сделать его стильным и максимально удобным для читателей. Но современный рынок диктует свои правила, и мы решили все же заняться монетизацией сайта».