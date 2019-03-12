Увеличение пенсий сверх прожиточного минимума одобрили в первом чтении

Государственная дума 12 марта приняла в первом чтении правительственный законопроект, который предполагает увеличение пенсионных выплат выше уровня прожиточного минимума.

Председатель нижней палаты Вячеслав Володин заявил, что на будущей неделе документ примут окончательно, так как это позволит сразу провести перерасчет и выплатить деньги гражданам. Он подчеркнул, что начальной точкой перерасчета будет 1 января, более четырех миллионов россиян получат средства.

«Пенсионерам, чей доход превысил прожиточный минимум после индексации пенсии, или снизили социальную доплату к ней, или вообще перестали ее выплачивать. Такого не должно быть», — подчеркнул он.

После принятия закона пенсионеры получат доплаты и пенсию в полном объеме. Для этого не нужно будет писать какие-либо заявления, все будет начислено автоматически, отметил спикер.

Ожидается, что Совет Федераций рассмотрит проект закона 27 марта. Ответственный за документ думский комитет по труду и социальной политике рекомендовал принять его в первом слушании.

Инициатива разработана на базе ежегодного послания президента Федеральному собранию. 20 февраля глава РФ Владимир Путин огласил его в Гостином дворе. Он обратил внимание на текущую ситуацию в стране и предложил нововведения. Президент России сосредоточил послание на внутреннем развитии страны, в частности социальном и экономическом. Ранее на сайте президента России появился перечень поручений, основанных на нем.