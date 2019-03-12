Беглов на заседании в Смольном обсудил подготовку к Евро-2020

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов на заседании в Смольном обсудил подготовку к чемпионату Европы 2020 года с правительством. Политик отметил, что в отличие от ЧМ-2018 серьезной подготовки инфраструктуры не понадобится.

Но работа все же есть, подчеркнул Беглов. Надо предусмотреть бесплатный проезд для болельщиков и набрать волонтеров.

«Город должен быть готов», — отметил врио губернатора.

Чиновник напомнил, что Петербург станет одним из первых городов, который посетит талисман турнира. Петербуржцы увидят его на улицах уже 26 марта.

Председатель спортивного комитета Наталья Антюх напомнила, что некоторые проблемы при подготовке связаны с временными конструкциями, которые сооружались специально под ЧМ-2018. Речь идет о пешеходном мосте над Южной дорогой на Крестовском острове. Непонятно, кто должен отвечать за содержание таких объектов, отметила Антюх. Политик уверена, что проблему удастся решить.