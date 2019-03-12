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13:01   12 Марта 2019
Россия

Беглов обсудил подготовку к Евро-2020 с правительством Петербурга

Беглов обсудил подготовку к Евро-2020 с правительством Петербурга

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов на заседании в Смольном обсудил подготовку к чемпионату Европы 2020 года с правительством. Политик отметил, что в отличие от ЧМ-2018 серьезной подготовки инфраструктуры не понадобится.

Но работа все же есть, подчеркнул Беглов. Надо предусмотреть бесплатный проезд для болельщиков и набрать волонтеров.

«Город должен быть готов», — отметил врио губернатора.

Чиновник напомнил, что Петербург станет одним из первых городов, который посетит талисман турнира. Петербуржцы увидят его на улицах уже 26 марта.

Беглов на заседании в Смольном обсудил подготовку к Евро-2020

Председатель спортивного комитета Наталья Антюх напомнила, что некоторые проблемы при подготовке связаны с временными конструкциями, которые сооружались специально под ЧМ-2018. Речь идет о пешеходном мосте над Южной дорогой на Крестовском острове. Непонятно, кто должен отвечать за содержание таких объектов, отметила Антюх. Политик уверена, что проблему удастся решить.

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Автор: Павел Никифоров
#петербург #чм-2018 #беглов #евро-2020

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