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12:57   12 Марта 2019
Россия

Песков сравнил с рэкетом враждебные действия США против «Северного потока — 2»

Песков сравнил с рэкетом враждебные действия США против «Северного потока — 2»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что враждебное отношение Вашингтона к проекту «Северный поток — 2» давно известно. Россия понимает, что имеет дело с попытками недобросовестной конкуренции. Об этом пишет ФАН.

Во вторник на брифинге журналисты отметили, что министр энергетики США Рик Перри ранее заявил, что готовятся некие дополнительные санкции против проекта «Северный поток — 2».

Песков прокомментировал его слова.  

«Мы все отдаем себе отчет в том, что имеем дело с попытками недобросовестной конкуренции, а иногда с действиями, сопоставимыми фактически с рэкетом и рейдерством, только на международном уровне», — подчеркнул он.

Кремль считает, что такой подход неприемлем. Конкурентность проектов доказывается на деле. В данном случае она стопроцентная.

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Автор: Виктория Разумовская
#песков #транзит газа #северный поток - 2

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