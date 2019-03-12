Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что враждебное отношение Вашингтона к проекту «Северный поток — 2» давно известно. Россия понимает, что имеет дело с попытками недобросовестной конкуренции. Об этом пишет ФАН.

Во вторник на брифинге журналисты отметили, что министр энергетики США Рик Перри ранее заявил, что готовятся некие дополнительные санкции против проекта «Северный поток — 2».

Песков прокомментировал его слова.

«Мы все отдаем себе отчет в том, что имеем дело с попытками недобросовестной конкуренции, а иногда с действиями, сопоставимыми фактически с рэкетом и рейдерством, только на международном уровне», — подчеркнул он.

Кремль считает, что такой подход неприемлем. Конкурентность проектов доказывается на деле. В данном случае она стопроцентная.