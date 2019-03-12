Медведев лично проверит проект строительства завода на Байкале

Премьер-министр Дмитрий Медведев получил много обращений от граждан и намерен проверить проект строительства завода на Байкале по производству бутилированной воды для продажи в Китай. Об этом он сообщил в ходе встречи с российскими победителями Универсиады в Красноярске.

Глава кабинета министров заявил, что сейчас тема завода в Иркутской области стала «очень острой». Он сообщил, что получает много сообщений от обеспокоенных пользователей социальных сетей по этому поводу. Пока премьер-министр не готов дать оценку проекту завода, он не может сказать «плохой он или хороший».

«Но с учётом того, что люди выражают свою обеспокоенность, я обязательно отдам поручение всё это проверить на предмет соответствия самым высоким экологическим стандартам», — заключил Дмитрий Медведев.

Ранее природоохранная прокуратура нашла нарушения при строительстве завода по розливу воды на Байкале. По данным прокуратуры, заключение экологической экспертизы, разрешающее возведение промышленного здания возле озера, не учитывает особенности территории. Местность, на которой планируется постройка, является ценной для орнитологических исследований: здесь обитают редкие виды птиц, занесенные в Красную книгу.