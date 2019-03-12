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Комитет Совфеда поддержал закон о борьбе с фейками

 Фестиваль в честь пятилетия возвращения Крыма в состав РФ пройдет в Москве

Фестиваль в честь пятилетия возвращения Крыма в состав РФ пройдет в Москве
Украинская певица Maruv на Евровидении-2019 поддержит Россию

Украинская певица Maruv на Евровидении-2019 поддержит Россию

 Представители династии Багратионов намерены судиться из-за фамилии

Представители династии Багратионов намерены судиться из-за фамилии
Марин Ле Пен призвала прекратить выдачу французских виз алжирцам

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 США отзывают из Венесуэлы последних дипломатов, чтобы развязать себе руки

США отзывают из Венесуэлы последних дипломатов, чтобы развязать себе руки
12:29   12 Марта 2019
Политика

Путин во вторник встретится с Миллером

Путин во вторник встретится с Миллером

Президент РФ Владимир Путин во вторник, 12 марта, встретится с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков корреспонденту ФАН.

Главе государства доложат о состоянии внутрироссийских и международных инвестиционных программ «Газпрома». Встреча пройдет в открытом формате.

Вечером президент встретится с директором Курчатовского института Михаилом Ковальчуком.

«Это научный центр, один из главных в стране», — отметил Песков.

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Автор: Павел Никифоров
#путин #миллер #газпром

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