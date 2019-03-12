Путин во вторник встретится с Миллером

Президент РФ Владимир Путин во вторник, 12 марта, встретится с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков корреспонденту ФАН.

Главе государства доложат о состоянии внутрироссийских и международных инвестиционных программ «Газпрома». Встреча пройдет в открытом формате.

Вечером президент встретится с директором Курчатовского института Михаилом Ковальчуком.