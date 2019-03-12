Песков заявил, что Россия продолжает работу с Японией по мирному договору

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что по теме мирного договора идет скрупулезная работа с Токио. Пока это никак не влияет на вопрос принадлежности Курил какой-то из стран. Об этом пишет ФАН.

«Ведется очень терпеливая, спокойная работа», — подчеркнул Песков.

На брифинге во вторник журналисты отметили, что РБК сообщает, что Москва не собирается передавать острова Японии. На это Песков заявил, что подобная информация — это, скорее, сфера политологических рассуждений. Она часто не имеет ничего общего с тем, что происходит в реальности.