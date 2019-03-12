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12:24   12 Марта 2019
Россия

Роснефть назвала обвинения Помпео субъективными и предвзятыми

Роснефть назвала обвинения Помпео субъективными и предвзятыми

Компания «Роснефть» удивлена заявлению государственного секретаря США Майка Помпео, который обвинил российскую организацию в покупке нефти у Венесуэлы в обход санкций Штатов. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте «Роснефти».

Пресс-служба компании объяснила, что организация «не занимается политикой», а работает в интересах акционеров. Деятельность «Роснефти» в Венесуэле связана с реализацией проектов и поставками нефти, которые осуществляются согласно международному праву и контрактам, «заключенными задолго до введения США односторонних санкционных ограничений».

Слова Помпео назвали беспочвенными, субъективными и предвзятыми.

«По оценке отраслевых аналитиков, действия США в отношении энергосектора Венесуэлы могут быть направлены на ограничение поставок в Индию и Китай из Ирана и Венесуэлы для создания преференций отдельным компаниям и монополизации рынка в пользу конкретных игроков, связанных с администрацией США», — указано в сообщении.

«Роснефть» отметила, что прямой ущерб от санкционной политики получили в первую очередь лидеры нефтяной сферы Штатов. Сейчас российская компания производит оценку ущерба, который нанесли заявления американских политиков. При его выявлении организация «обратится за защитой своих прав в соответствии с нормами международного права».

Роснефть назвала обвинения Помпео субъективными и предвзятыми

Ранее государственный секретарь США заявил, что «Роснефть» в обход американских санкций продолжает закупку сырой нефти у венесуэльской PDVSA. Также он добавил, что глава российской компании Игорь Сечин «продолжает протягивать спасательный круг» законному правительству республики, которое не признает Америка. Помимо этого, Помпео обвинил компании России в «скупке золотого запаса» страны.

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Автор: Анна Манц
#сша #роснефть #помпео

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